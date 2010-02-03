Генпрокуратура судиться з Кабміном за занижені пенсії

Генеральна прокуратура України подала позов на рішення Кабінету міністрів про невиплату у підвищеному розмірі з 1 січня 2010 р. пенсій особам, що втратили працездатність.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ГПУ виявила порушення вимог чинного законодавства при ухваленні урядом постанови від 23 грудня 2009 р. № 1375 „Про доповнення п. 3 постанови Кабміну від 26 листопада 2009 р. № 1252”. Цією постановою, всупереч положенням Законів „Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” і „Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати”, не передбачено перерахунок з 1 січня п.р. пенсій у зв`язку з підвищенням прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, з 573 грн. до 695 грн.

«У зв`язку з тим, що протест Генерального прокурора України на цю постанову уряд відхиляє, прокуратура подала позов до Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання її протиправним і її скасування», - йдеться у повідомленні ГПУ.

Нагадаємо, що постанова Кабінету міністрів (від 23 грудня 2009 № 1375) передбачає, що з 1 січня 2010 р. до проведення чергового перерахунку виплата пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, державної соцдопомоги особам, які не мають права на пенсію, і інвалідам, виплата допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам здійснюється в сумах, які фактично виплатили в грудні 2009 р.