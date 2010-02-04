Тимошенко: новий уряд буде створений не на коаліційній основі

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що в парламенті після її перемоги на виборах залишається можливість створення відповідальної більшості.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу "1+1".

"Зразу після президентських виборів, після обрання Президента весь цей хаос завершиться, буде наведений чіткий і жорсткий порядок в політиці. Переконана, що буде створена відповідальна більшість в парламенті. Буде створений уряд не на коаліційної основі – я цьому хочу покласти край, а виключно на професійної основі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, новий Президент і новий прем’єр-міністр мусять увійти в історію як люди, які вибудували реформовану країну. "І саме для цього ми будемо запрошувати і міжнародних фахівців, і дуже серйозні фахові кола, і будемо дослухатися до світового досвіду. В той же час ми будемо враховувати і недоліки функціонування і ринкових відносин, і суспільних відносин в інших країнах. Тому що криза – це є породження недосконалості в системі організації фінансів, ринкової економіки, це є породженням системи недосконалості в балансі між державним регулюванням і приватною ініціативою", - пояснила вона.