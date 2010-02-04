Геращенко заявляє, що не голосувала за зміни до закону про вибори

Народний депутат, член фракції НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО заявляє, що вчора не брала участі у голосуванні за внесення змін до закону про вибори Президента України і направила відповідну заяву у секретаріат Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, І.ГЕРАЩЕНКО, сказала: “У цей день я не була у Верховній Раді, не брала участі у голосуванні за цей закон і звернулася до спікера із заявою про відкликання мого голосу”.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого парламент ухвалив в цілому Закон«Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України». За ухвалення цього документа проголосували 233 народних депутати з 243, зареєстрованих у сесійній залі: 172 депутати від фракції Партії регіонів, один – від БЮТ, 29 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 4 – позафракційні.

При цьому під час голосування частина депутатів від Партії регіонів сиділи на місцях депутатів-членів фракції НУ-НС, аби не дати їхнім колегам, які належать до коаліції, витягнути картки під час голосування.