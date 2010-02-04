Герман припускає, що Тимошенко зніме свою кандидатуру з виборів

Кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО готова зняти свою кандидатуру, щоб офіційно не визнати власну поразку на виборах, заявила сьогодні на прес-конференції у Києві народний депутат, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «нам відомі її плани зняти свою кандидатуру, щоб не визнати свою поразку. Але ми будемо йти до кінця, до перемоги і визнаємо результати виборів незалежно від того, якими вони будуть».

«Я думаю, що вона близька до цього, бо вона знає, що програє і програє на найближчі 10 років», - сказала Г.ГЕРМАН.