Азаров: на сході України виявлено фальшиві бюлетені

Керівник виборчої кампанії кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ заявляє про факти виявлення в східних областях України виборчих бюлетенів, номери яких не відповідають контрольним талонам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами М.АЗАРОВА, планувалося, що відповідні помилки в бюлетенях будуть виявлені в ході виборів з метою не зарахувати голоси виборців на деяких дільницях на сході України. М.АЗАРОВ зазначив, що дана технологія застосовується вперше.

«Я вже підписав лист, де ми всі ці факти висловили, і адресував цей лист у Службу безпеки України, в Генеральну прокуратуру і в ЦВК», - повідомив він.

Місце виготовлення даних бюлетенів поки що не встановлено. За словами М.АЗАРОВА, «ми запитали Центральну виборчу комісію, щоб вони дали рекомендації щодо визначення достовірності і походження цих бюлетенів».

Ще одна, що стала відомою сьогодні, технологія фальсифікації виборів, за словами М.АЗАРОВА, - це максимальна затримка підписання протоколів про результати виборів із тим, щоб співвідношення голосів конкурентів на пост Президента України у перший період підрахунку було на користь Юлії ТИМОШЕНКО.