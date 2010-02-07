В Україні розпочався другий тур виборів Президента

Сьогодні, 7 лютого, в Україні проходить другий тур виборів Президента.

Виборчі дільниці відкриваються о 08.00 і працюватимуть до 20.00. Їхню діяльність координуватимуть 225 територіальних виборчих комісій.

Кандидатами на найвищий державний пост є чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, які у першому турі отримали найбільшу кількість голосів. Так, за підсумками першого туру, що пройшов 17 січня, В.ЯНУКОВИЧ набрав 35,32% голосів, Ю.ТИМОШЕНКО - 25,05%.

За даними Центральної виборчої комісії, орієнтовна кількість виборців в Україні - 36 млн. 576 тис. 763 особи.

У закордонному виборчому окрузі створено 113 виборчих дільниць.

На виборах зареєстровано 3 тис. 780 офіційних міжнародних спостерігачів.

Міліція під час другого туру президентських виборів працюватиме практично всім особовим складом, як і під час першого туру, коли правопорядок забезпечували майже 70 тис. працівників органів внутрішніх справ. В тому числі зовнішню охорону основних адміністративних будівель у Києві забезпечують 1,5 тис. співробітників МВС.