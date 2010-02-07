Штаби кандидатів у президенти повідомляють про порушення

У Луганську, на виборчій дільниці № 9 (106 виборчий округ) був знайдений уже заповнений протокол виборчої комісії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в виборчому штабі «Донбас» Юлії ТИМОШЕНКО з посиланням на заступника керівника осередку "Народної самооборони" Сергія ЛУЦЕНКА.

"Пильний громадянин знайшов на підлозі виборчої дільниці аркуш - заповнений протокол виборчої комісії, з підписами членів комісії. Протокол був складений о 7.41", - розповів Сергій ЛУЦЕНКО.

Він вважає, що на даній дільниці необхідно призупинити виборчий процес і провести розслідування.

Наразі чоловік, що знайшов протокол, дає свідчення правоохоронним органам.

Луганський обласний штаб Ю.ТИМОШЕНКО нагадав, що складання протоколу раніш закриття дільниці є грубим порушенням законодавства і яскравим прикладом фальсифікації.

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У Донецькій області три виборчі округи опинилися під повним контролем Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Центрального виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ.

«Округи №41, №42 і №62 у Донецькій області не врахували пропозиції щодо членів комісій від Юлії ТИМОШЕНКО, тому результати на цих дільницях цілком і абсолютно будуть визначати представники «регіоналів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що керівництво цих окружкомів учора до 11 години ночі зволікало з прийняттям рішення, а потім і узагалі його заблокувало.

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За словами О.ТУРЧИНОВА, «регіонали», користуючись зміненим законом про вибори, підтримкою ЦВК і Президента, активно використовують фальсифікації.

Так, у Криму на кількох десятках дільниць представники Партії регіонів спеціально не пустили вранці членів комісій від БЮТ.

«Ми фіксуємо фальсифікації на користь «регіоналів» по всій Україні. Іноді вони навіть доходять до абсурду», - зазначив О. ТУРЧИНОВ, навівши як приклад виборчу дільницю №107 на Закарпатті.

«Члени комісії від Партії регіонів розливали горілку прямо у приміщенні в обмін проголосувати за ЯНУКОВИЧА», - повідомив О.ТУРЧИНОВ.

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Чернігівський штаб Партії регіонів вважає провокацією розміщення на балконах житлових будинків обласного центру агітації за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це у незалежному громадському прес-центрі "Чернігівський вибір – 2010" повідомив представник В. ЯНУКОВИЧА Володимир ВІННИЧЕНКО.

За його словами, ці порушення носять масовий характер і є провокаційними. В.ВІННИЧЕНКО зазначив, що піднімався у квартиру до одного з чернігівців, на балконі у якого висить прапор з гаслом "Янукович – наш Президент". "Я представився, показав посвідчення, але мешканець відмовився зняти прапор. Я вважаю, це виключно провокація з боку опонентів", - сказав В.ВІННИЧЕНКО.

У свою чергу, голова окружної виборчої комісії №208 Микола ФІСУН повідомив, що до комісії надійшла скарга про порушення виборчого законодавства і розміщення агітаційних матеріалів на балконах житлових будинків у день голосування. М.ФІСУН уточнив, що скаргою працюють правоохоронні органи.

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У Лисичанську Луганської області зафіксовано вкидання бюлетенів на 30-й виборчій дільниці 110-го округу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Лисичанського штабу кандидата в Президенти Юлії ТИМОШЕНКО В`ячеслав ТЕРОСИПОВ.

"48-літня жінка, що прийшла на дільницю проголосувати, схопила зі столу пачку бюлетенів, зробила на них якісь помітки і вкинула в урну. За даним фактом було негайно складено акт про порушення. Жінка затримана правоохоронцями", - підкреслив В.ТЕРОСИПОВ.

Крім того, в штабі Ю.ТИМОШЕНКО заявили про порушення на дільницях Біловодського району №№ 163, 170 і 180 (округ № 114) на Луганщині. Там прокуратура силою виводить членів комісії від Ю.ТИМОШЕНКО, стверджує начальник окружного штабу кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ІВАНЕНКО.

Він повідомив, що все почалося з того, що напередодні дня виборів члени комісії склали протокол про те, що дільниці не обладнані стандартними скриньками для проведення голосування вдома, не дотримані вимоги з обладнання приміщень для голосування.

"Приміром, площа великої виборчої дільниці № 163 складає 34,6 кв. м (за нормами має бути не менш 90 кв. м), не відповідає нормі і температурний режим. Усе це було відображено в протоколах. Вночі член ОВК від Віктора ЯНУКОВИЧА обдзвонив своїх членів комісії, і в односторонньому порядку було прийнято рішення проводити голосування, не дивлячись на зазначені порушення. І вранці члени комісій від В.ЯНУКОВИЧА блокували вхід членів комісії від Ю.ТИМОШЕНКО на дільницю, залучили представників прокуратури, поки не втрутилися юристи. “Перешкоди узгоджують дотепер, затягуючи видачу бюлетенів", - зазначив О.ІВАНЕНКО.

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У Житомирі Партія регіонів виявила порушення із включенням солдат у списки виборців на 108-й виборчій дільниці окрузі №63.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Житомирської обласної організації Партії регіонів.

«Після голосування в першому турі президентських виборів частина військовослужбовців Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади не була включена до списку виборців», - сказала УНІАН у коментарі помічник народного депутата від Партії регіонів Миколи ПРИСЯЖНЮКА Леся СИНГАЇВСЬКА.

За її словами, «командиром частини своєчасно були подані списки солдат для включення їх до списку виборців для голосування в другому турі».

«Але відділом ведення державного реєстру виборців Богунського району, який очолює представник БЮТ, солдати не були включені до списку виборців виборчої дільниці №108», - додала вона.

Л.СИНГАЇВСЬКА зазначила, що «сьогодні 46 військовослужбовців, які не знайшли себе в списках на даній дільниці, включили в додатковий список виборців, але представники ОВК (округ №63) заборонили видавати виборчі бюлетені цим солдатам, мотивуючи тим, що ЦВК не може дати роз’яснення з приводу даного запитання».

Помічник народного депутата заявила, що це є черговим порушенням виборчого законодавства, і заяву з цього приводу буде направлено правоохоронцям.

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У Києві на виборчих дільницях почалися провокації. Про це повідомляє сайт кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

"За інформацією членів комісії Печерського районного штабу, сьогодні, 7 лютого, о 9:45 двоє невстановлених осіб, прибувши на автомобілі таксі, підійшли до дверей виборчої дільниці №32, що по вулиці Івана Кудрі, 33, і зв’язали металевим ланцюгом з навісним замком вхідні двері, після чого біля входу почепили прапор чорного кольору", - заявляє київський штаб кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО.

Даний факт задокументовано оперативною групою Печерського РУ ГУ УМВС м. Києва.

Також повідомляється про інші порушення. На п’яти виборчих дільницях у Дарницькому, Дніпровському та Подільському районах Києва зафіксовано спроби винести з дільниць виборчі бюлетені. На виборчій дільниці у Шевченківському районі було помічено, як виборець фотографував свій бюлетень на мобільний телефон.