Герман заявляє, що в штабі Тимошенко вже готують «так званий третій тур»

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що в штабі кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО починають процедуру «так званого третього туру».

Про це Г.ГЕРМАН заявила на брифінгу в штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Вона зазначила, що нібито з центрального штабу Ю.ТИМОШЕНКО по всіх штабах розіслана інструкція з приводу того, щоб штаби Ю.ТИМОШЕНКО подавали скарги в суди з тим, щоб «терміново і в обов’язковому порядку визнавати недійсними результати голосування та протоколи дільничних комісій».

Вона зазначила, що також до інструкції додається проект скарги до судів щодо визнання незаконними дій дільничних виборчих комісій про складання протоколу про підрахунок голосів виборців. За її словами, йдеться про необхідність проведення повторного підрахунку голосів виборців.

Г.ГЕРМАН наголошує, що «це свідчить про паніку в штабі Юлії ТИМОШЕНКО». «Вона наперед хоче дискредитувати результати виборів, наперед зневажити підрахунок голосів», - додала Г.ГЕРМАН.

За її словами, це свідчить про те, що кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО та її виборчий штаб хоче «почати процедуру так званого третього туру». «Надії Юлії Володимирівни на такий перебіг подій є марними», - долала вона.

Г.ГЕРМАН вважає, що результати виборів будуть настільки переконливими, що не дадуть можливості Ю.ТИМОШЕНКО застосувати «чорні технології».