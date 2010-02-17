Коли піде Ющенко, Черновецький втратить одну зі своїх посад?

Повноваження Черновецького як голови КМДА скінчаться одночасно з повноваженнями Президента Ющенка. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Президент України призначає голів місцевих державних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України лише на термін своїх повноважень. Тому повноваження Черновецького як голови КМДА скінчаться найближчим часом», - зазначив опозиційний депутат.

За словами Дмитра Андрієвського, перепризначення Черновецького на посаду голови КМДА 7 липня 2008 року було здійснене без відповідного подання Кабміну. Натомість існує розпорядження Кабінету Міністрів, яким роботу голови Київської міськадміністрації Черновецького Л. М. визнано незадовільною, а його перебування на посаді голови – неприпустимим.

«Впевнений, що і дух, і буква закону вимагають від новообраного Президента припинити повноваження нинішнього голови КМДА», - наголосив Дмитро Андрієвський.

Політик підкреслив, що призначення голови Київської міської державної адміністрації повинно відбутися з дотриманням процедури, а саме за поданням Кабінету Міністрів: «Викликає великий сумнів, що Кабмін внесе на цю посаду кандидатуру Черновецького».