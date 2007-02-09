Верховна Рада врахувала 1,5 пропозиції Ющенка

Верховна Рада, ухвалюючи законопроект «Про внесення змін до Законів України «Про Кабінет міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації», не врахувала принципових застережень Президента Віктора ЮЩЕНКА до цього закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам представник Президента у ВР Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, з 8 пропозицій Президента України, які він запропонував після повторного накладення вето на закон про Кабмін, «враховано, в найкращому випадку, 1,5». Зокрема, зазначив Р.ЗВАРИЧ, це стосується права Президента бути присутнім на засіданні уряду та ще одного питання, пов’язаного з місцевими держадміністраціями.

«Всі інші, значно принциповіші, застереження Президента України абсолютно не враховані», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, депутати не врахували навіть застереження, які були висловлені науково-експертним управлінням ВРУ.

Разом із тим, представник Президента у парламенті зазначив, що на сьогодні ще рано говорити, чи буде вето на даний закон в разі його ухвалення ВР. Він нагадав, що на сьогодні законопроекти «Про внесення змін до Законів України «Про Кабінет міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації» ухвалені лише у першому читанні.

Крім того, Р.ЗВАРИЧ повідомив, що на засіданні профільного комітету ВР він порадив антикризовикам «або погодити питання з Президентом України, якщо вони дійсно хочуть іти на певну співпрацю», або нічого не робити, виходячи з того, що на сьогодні закон про Кабмін перебуває на розгляді в Конституційному Суді.

За його словами, всі дії антикризової коаліції свідчать про те, що вони бажають лише на словах співпраці з Президентом України.