Газпром уже знає, що пропозиції Януковича відхилять

ВАТ «Газпром» влаштовує контракт про постачання газу до України, але компанія готова вислухати конкретні пропозиції української сторони.

Про це в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» заявив керівник «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

«Треба спочатку вислухати конкретні пропозиції України, але договір, підписаний минулого року, абсолютно надійний, прозорий і нас цілком влаштовує», - сказав О.МІЛЛЕР.

Коментуючи пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про необхідність перегляду рішення про будівництво газопроводу «Південний потік», О.МІЛЛЕР сказав, що цю пропозицію буде відхилено.

«Проекти «Північний потік» і «Південний потік» змінено не буде», - заявив О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня ц.р. у Дніпропетровську Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що на посту Президента домовлятиметься про перегляд газових угод з Росією з метою встановлення для України «справедливої» ціни на газ.

Згідно з контрактами, "Газпром" і "Нафтогаз" з 1 січня 2010 року переходять до ціноутворення на газ і формування транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів.

24 листопада 2009 року "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року. Відповідно до доповнень, річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсягу 33,75 млрд. куб. м. Підписаними документами закріплено також відсутність штрафних санкцій за обсягами споживання газу НАК "Нафтогаз України" в 2009 році.