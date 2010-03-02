Тарасюк закликає «узурпатора» Литвина подати у відставку

Заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК закликає голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА подати у відставку, а лідера фракції НУ-НС Миколу МАРТИНЕНКА звинувачує в узурпації влади у фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні під час брифінгу.

«Я звертаюся до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, я закликаю його подати у відставку разом з коаліцією», - сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, сьогодні можна стверджувати, що В.ЛИТВИН та лідер фракції НУ-НС М.МАРТИНЕНКО займаються політичною узурпацією.

«М.МАРТИНЕНКО – лідер фракції узурпував владу у фракції, оскільки він діяв і діє у спосіб, який суперечить думці фракції і оголошує ті рішення, які фракція не приймала», - сказав Б.ТАРАСЮК.

При цьому, за його словами, узурпатором є і В.ЛИТВИН, який «узурпував Верховну Раду, і право на тлумачення закону про Регламент».