Вінницькі депутати просять Януковича залишити їм губернатора

Депутати Вінницької обласної ради вирішили звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із клопотанням залишити Олександра ДОМБРОВСЬКОГО на посаді голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні під час чергової сесії облради проголосували 64 депутата, проти - 5, утримались - 1 і ще 4 депутата не голосували.

«Доручити голові обласної ради ЗАБОЛОТНОМУ Г.М. разом із головами фракції звернутися із листом від імені сесії обласної ради до Президента України із клопотанням про продовження виконання обов’язків голові обласної державної адміністрації ДОМБРОВСЬКОМУ Олександру Георгійовичу з метою збереження тенденції позитивного розвитку Вінницького регіону», - сказано у рішенні.

Також сьогодні під час сесії обласної ради голова Вінницької облдержадміністрації О.ДОМБРОВСЬКИЙ звітував про свою роботу за 5 років. Він також подякував депутатам облради за підтримку.