Справи про отруєння Ющенка і вбивство Гонгадзе передали в інші руки

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО у понеділок, 1 березня, прийняв рішення забрати найбільш резонансні справи в заступника генпрокурора Миколи ГОЛОМШІ, що займався ними, і передати в Головне слідче управління, яке курирує інший заступник генпрокурора — Віталій ЩОТКІН.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє газета "Сегодня" (3 березня).

Цю інформацію виданню підтвердили вчора в Генпрокуратурі. "Знаючі люди передали: останні кілька днів і сам МЕДВЕДЬКО, і ЩОТКІН сидять у кабінетах, обклавшись купою томів кримінальних справ. Найімовірніше, триває інтенсивне вивчення згаданих вище резонансних справ (приміром, справи про вбивство Георгія Гонгадзе чи отруєння Віктора ЮЩЕНКА) для визначення, наскільки вірно і активно вони розслідувалися колишніми слідчо-оперативними групами. Далі, очевидно, будуть оргвисновки, можливо, заміна слідчих і, найголовніше, не виключені цілком несподівані повороти в самій фабулі справ", - пише газета.

Видання зазначає, що останні кілька років справу про отруєння В.ЮЩЕНКА розслідувала бригада «важняків» Генпрокуратури під керівництвом Галини КЛИМОВИЧ. У 2006 році розслідування перейшло під кураторство іншого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА.

«Сегодня» сталіивідомі подробиці першої наради (від одного з його учасників-силовиків), яку Р.КУЗЬМІН тоді зібрав з представниками різних відомств (СБУ, МВС). Доповіді вразили заступника генпрокурора, зазначає газета. «Виявилося, розслідується тільки одна версія - що отруїли В.ЮЩЕНКА 5 вересня 2004 року на вечері у тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. КУЗЬМІН тоді заявив, мовляв треба скласти багато версій і розслідувати кожну, поступово відмітаючи ті, що не підтвердилися, поки не залишиться єдина. Під час наради нібито встав працівник СБУ і сказав, мовляв, ми знайшли косметологічну клініку, де за тиждень до отруєння (з метою омолоджування) побував ЮЩЕНКО, поговорили з лікарем. І все. Мовляв, ходу цієї версії не дали «зверху». КУЗЬМІН у результаті призначив термін, тиждень, розробити всі версії, скласти плани і доповісти. Але нічого не вийшло. Через кілька днів КУЗЬМІНУ наказали передати справу під кураторство Миколи ГОЛОМШІ (нібито ця ініціатива виходила безпосередньо від Президента ЮЩЕНКА, який сказав генпрокурору МЕДВЕДЬКУ, - КУЗЬМІН молодий, гарячий, може напартачити, нехай розслідує спокійніша людина). Відтоді ніяких рухів у справі про отруєння не було. Теоретично можна чекати, що буде новий, радикальний поворот справи, аж до того, що отруєння не було зовсім», пише газета.

У той же час високопоставлене джерело видання в правоохоронних органах вважає, що це спірне питання. На його думку, різких поворотів у справі про отруєння екс-президента та й у інших справах, пов`язаних з В.ЮЩЕНКОМ, може і не бути. «ЮЩЕНКО, на відміну від ТИМОШЕНКО, не є для нової влади дратівливим чинником, - сказало джерело. - Тому йому дадуть спокій. По-іншому може бути, тільки якщо В.ЮЩЕНКО раптом зійдеться з Ю.ТИМОШЕНКО і розпочне гру проти Віктора ЯНУКОВИЧА. Але це припустити поки що важко. Також не прогнозую я і якихось справ конкретно проти ТИМОШЕНКО. З неї не робитимуть жертву. А ось проти її найближчого оточення, таких як ТУРЧИНОВ, приміром, справи можуть порушуватися після проведення обіцяного аудиту діяльності уряду ТИМОШЕНКО. Розслідувати тут є що, і результати можуть бути дуже вражаючими».