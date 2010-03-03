Азаров: за час прем'єрства Тимошенко втрати України можна порівняти з війною

Уряд, очолюваний Юлією ТИМОШЕНКО, продемонстрував «катастрофічний провал» у всіх галузях економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ під час розгляду питання про відповідальність Кабінету міністрів України.

«2008-2009 роки - роки прем`єрства Ю.ТИМОШЕНКО - увійдуть до історії України як роки унікального провалу в усіх сферах», - сказав М.АЗАРОВ, додавши: «Провал катастрофічний».

Він підкреслив, що вперше за останні 10 років Україна живе без бюджету, живе «на так званому ручному управлінні». М.АЗАРОВ зазначив, що «фінансова політика, яку проводить Юлія ТИМОШЕНКО, підпорядкована лише одному - політичній кон`юнктурі». Він додав, що сьогодні «держава в дуже глибокій соціально-економічній кризі, якої Україна не знала за 20 років». За словами депутата, грошей у країні немає.

М.АЗАРОВ підкреслив, що «Україна за два роки втратила п`яту частину ВВП», і цей показник «можна порівняти з війною».

Депутат стверджує, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО «весь 2009 рік проїдав, розбазарював незначний внутрішній ресурс, влазив у борги». За його словами, державний борг збільшився на 112 млрд. грн.

М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО надав державні гарантії на суму 54,7 млрд. грн.

За його словами, «треба віддати належне» Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, який «проявив відповідальність і більшу частину бездумних рішень призупинив своїми указами, «на суму понад 25 млрд. грн.».

«Ті рішення, які приймала Ю.ТИМОШЕНКО, приймалися з грубим порушенням Конституції України, бюджету України та інших процедур», - заявив М.АЗАРОВ.

«Під час моєї доповіді обличчя міністрів стали сумними. Це добре, значить совість не втрачено до кінця. Є надія», - зауважив М.АЗАРОВ.