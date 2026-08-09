Фінляндія не передаватиме Україні ракети Patriot: названо причину

Міністр оборони Фінляндії заявив, що майбутня зима стане для України найскладнішою за весь час війни.

Фінляндія не має наміру передавати Україні ракети для комплексів Patriot, заявив глава фінського Міноборони Антті Хяккянен. В інтерв’ю Ilta-Sanomat він пояснив, що це суперечило б національним інтересам країни.

Він наголосив, що Фінляндія "має певні можливості" щодо деяких зенітних ракет, але відмовився розкривати подробиці щодо механізмів допомоги Україні.

Хяккянен сказав, що його країна вже надала Києву допомогу в максимально можливому обсязі, але не може ризикувати своєю безпекою.

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"Як прифронтова країна, ми не можемо ставити під загрозу нашу подальшу боєготовність у сфері протиповітряної оборони", – підкреслив він.

При цьому Хакканен вважає, що майбутня зима стане для України найскладнішою за всю війну.

"Наразі головним завданням Росії є паралізація енергетичної інфраструктури, щоб практично повністю позбавити Україну можливості пережити зиму", – підкреслив він.

Головною проблемою європейської безпеки він назвав недостатні темпи виробництва озброєння у США. За його словами, розширенню виробництва заважають бюрократичні процедури та інертність американської системи військових закупівель. Хяккянен закликав Пентагон вжити рішучіших заходів для прискорення виробництва.

Дефіцит Patriot в Україні

5 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року значно скоротилися поставки антибалістичних ракет від партнерів. Якщо порівнювати з показниками поставок у 2025 році, то вони скоротилися втричі. Президент наголосив, що міжнародні партнери мають відповідні протиракетні засоби на своїх складах.

За його словами, офіційно партнери пояснювали скорочення поставок бойовими діями на Близькому Сході. Однак він припускає, що це могло бути зроблено для того, щоб Україна стала "поступливою".

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