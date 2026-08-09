У Геленджику знищено позицію С-400, з якої 8 серпня били по Україні, - Мадяр

Також було знищено й інші чотири елементи ворожої ППО.

У російському Геленджику було уражено позицію С-400, яка 8 серпня здійснила пуски шістьох ракет. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Роберт (Мадяр) Бровді, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Він зазначив, що ця позиція зенітно-ракетного комплексу напередодні здійснювала пуски ракет з 09:25 до 12:51.

"Три години горіла та пехкала позиція С-400 в Геленджику, на березі, безпосередньо поряд з катакомбами", - написав Мадяр про ураження.

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Крім того, він повідомив про знищення у ніч проти 9 серпня й інших чотирьох елементів ворожої протиповітряної оборони на території Росії.

"Впольовано 3 судна тіньового флоту РФ у Чорному морі (1 танкер та 2 суховантажі)", - додав Бровді.

Так, він опублікував перелік уражених об’єктів:

позиція ЗРК С-400 "Тріумф" - Геленджик, Краснодарський край, Російська Федерація - 413 окремий полк СБС "Рейд";

ЗРК "ТОР" - Пудовий, Ростовська обл., РФ - 1 окремий центр СБС;

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" - Єйськ, Краснодарськи край, РФ - 1 ОЦ СБС;

радіолокаційна станція "Подльот-К1" - Головатівка, Ростовська обл., РФ - 1 ОЦ СБС;

РЛС "Каста 2Е2" - Латоново, Ростовська обл., РФ - 1 ОЦ СБС;

1 нафтовий танкер - акваторія Чорного моря - 413 оп СБС "Рейд";

2 судна суховантажу - акваторія Чорного моря - 413 оп СБС "Рейд" та 412 окрема бригада СБС "Nemesis".

Інші успіхи СБС

Як повідомляв УНІАН, раніше "Мадяр" заявив про успішне відпрацювання по низці російських цілей, серед яких, зокрема, база Федеральної служби безпеки Росії "Беня House" у Херсонській області.

В оперативній глибині ворога було відпрацьовано 102 цілі, зокрема, 6 суден тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Також була уражена ремонтна база та укриття озброєння і військової техніки у населеному пункті Вовчанське Запорізької області.

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