Основний напрямок – Одещина: у Повітряних силах розкрили деталі російської атаки

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях.

У ніч на неділю, 9 серпня, російська армія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, основним напрямком удару була Одещина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 суботи, 8 серпня, противник атакував Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: "Іскандер-М/С-400", "Онікс", Х-31П. Ракети було запущено з території тимчасово окупованого Криму та з акваторії Чорного моря.

Також ворог застосував по Україні 202 ударних БпЛА типу Shahed, у тому числі - реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія", баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Відео дня

"Основний напрямок удару - Одещина", - наголошують військові.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 174 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів, а також 5 баражуючих боєприпасів "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

У Повітряних силах України наголошують, що внаслідок протидії Сил оборони, кілька ворожих ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Станом на 8.06 атака тривала - у повітряному просторі були ворожі БпЛА.

Нічна атака по Україні - що відомо

Як писав УНІАН, у ніч на 9 серпня Росія масовано атакувала Одесу дронами та ракетами. Через влучання в обласному центрі немає світла та води. Поранення отримали щонайменше 8 цивільних.

Також у Харкові ворожий дрон влучив у 10-поверховий житловий будинок – зруйновано поверхи з 7-го по 10-й. Потім пролунав ще один удар по сусідній багатоповерхівці. Відомо про двох загиблих та понад 10 постраждалих, під завалами можуть бути люди.

Вас також можуть зацікавити новини: