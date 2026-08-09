Ескалація повітряної війни призвела до росту жертв серед мирного населення України, – CNN

За перше півріччя цього року в Україні загинули щонайменше 1396 цивільних осіб.

У зв’язку з тим, що війна в небі набирає обертів і що наступальні можливості України та Росії перевершують можливості ППО, удари по цілях стають ефективнішими. Це означає, пише CNN, що пошкоджується дедалі більше об’єктів економічної інфраструктури. А також, що щотижня гине дедалі більше мирних жителів.

У статті зазначається, що за останній рік Україна вдосконалила технології безпілотників, щоб завдавати ударів по цілях за тисячі кілометрів від лінії фронту. Причому це вже не поодинокі удари, а кампанія, спрямована на ураження НПЗ і нафтових танкерів, підстанцій та іншої енергетичної інфраструктури, складів, порушення російської військової логістики на окупованих територіях.

Журналісти навели думку аналітиків про те, що російські системи ППО були розроблені не для боротьби з безпілотниками, а для збиття звичайних військових літаків і ракет. Старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру з питань безпеки, Натія Сескурія назвала це серйозною проблемою для РФ.

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"Судячи з усього, це спроба донести інформацію про війну до пересічних росіян і чинити більший тиск на бізнес-еліту, яка, можливо, має певний вплив у Кремлі, щоб та домоглася припинення повномасштабного вторгнення", – йдеться у статті.

Хоча на даному етапі кількість ударів Росії по Україні все ще перевищує кількість атак, яким піддається вона сама. При цьому кількість російських ракет і безпілотників, запущених по Україні, зростає з місяця в місяць. Згідно з аналізом Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у липні Росія випустила по Україні 139 балістичних ракет – більше, ніж у будь-якому іншому місяці цього року.

Зростає кількість загиблих і поранених

Однак, як зазначили автори, збільшення кількості атак має як позитивні, так і негативні наслідки. Крім іншого, ескалація повітряної війни призвела до зростання кількості жертв серед цивільного населення. За даними ООН, в Україні за перше півріччя цього року загинули щонайменше 1396 мирних жителів, а 7978 отримали поранення. Це на 37% більше порівняно з тим самим періодом 2025 року.

Лише цього тижня в Києві та околицях "загинули щонайменше 17 осіб" внаслідок запуску Росією понад двох десятків балістичних і протикорабельних ракет. Причому жодна з них не була збита.

Наслідки ударів по Wildberries

Нагадаємо, що тривають масштабні удари України по цілях у глибині Росії. Зокрема, під ударом опинилися склади найбільшого центру онлайн-торгівлі Wildberries. Вважається, що з початку атак продавці втратили товарів на суму близько 5 млрд доларів. При цьому аналітики зазначають, що компанія була тісно пов’язана з владою, яка розробляла плани використання маркетплейсу для обходу західних санкцій, зокрема для обходу за її допомогою обмежень банківських платежів та заборони на підключення до SWIFT.

Українські атаки на об’єкти Wildberries вже спричинили масштабні перебої в роботі його логістичної мережі та позначаються на продавцях і пунктах видачі замовлень. А в подальшому очікується хвиля банкрутств підприємців.

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