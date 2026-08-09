Війна в Ірані послабила США, тепер Росія та Китай змінюють свої плани, – NYT

Найбільш відчутні наслідки нестачі боєприпасів у Києві.

Війна США проти Ірану вичерпала американські запаси озброєння до тривожного рівня та призвела до затримки поставок Сполученими Штатами європейським та азіатським замовникам. Це може додати впевненості Росії та Китаю, якщо вони замисляться про потенційний конфлікт зі США, пише The New York Times.

Бомбардування Ірану знищили тисячі ракет, що містять високоточні деталі від глобальних постачальників і виробництво яких може зайняти роки. Іранська кампанія також змусила Пентагон терміново перекинути кораблі, літаки та підрозділи ППО з Європи та Азії на Близький Схід. У результаті відбувається значне ослаблення американської вогневої потужності в цих регіонах.

При цьому експерти зазначають, що криза з боєприпасами майже напевно затягнеться на роки.

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"Неможливо, щоб це не мало істотного впливу на рішення Росії та Китаю", – сказав Том Карако, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. - "Вони можуть вжити цілком обдуманих заходів у вибраний ними час, оскільки нам знадобляться роки, щоб відновити запаси".

Адміністрація Трампа співпрацювала з військовими підрядниками, щоб спробувати прискорити та розширити виробництво. Але навіть з урахуванням цих зусиль Сполученим Штатам може знадобитися понад два роки, щоб поповнити запаси більш ніж 1500 зенітних ракет Patriot, які використовувалися у війні з Іраном. За словами двох джерел, поточний запас цих ракет у США становить менше 1700 одиниць.

Наслідки для України

Найбільш безпосередній вплив нестачі боєприпасів відчувається в Києві. Президент України Володимир Зеленський заявив цього тижня, що кількість зенітних ракет, які постачають його країні західні союзники, цього року скоротилася втричі порівняно з 2025 роком. У середу Україні не вдалося перехопити жодної з 28 ракет, випущених Росією.

На думку аналітиків, основна проблема полягає в тому, що Росія наростила виробництво ракет у більшій мірі, ніж західні союзники України змогли виготовити засоби ППО. Війна в Ірані поглибила цю невідповідність.

За словами чиновників, американські військові значною мірою вичерпали свої запаси деяких типів ракет великої дальності під час війни з Іраном.

При цьому такі ракети великої дальності мали б вирішальне значення у війні проти Китаю чи Росії – країн із набагато розвиненішою системою протиповітряної оборони, ніж Іран. Як зазначають чиновники, обидва уряди уважно відстежують запаси США, оцінюючи їх на основі загальнодоступних джерел, а також за допомогою своїх шпигунських супутників та інших систем спостереження.

"Росія та Китай давно розуміють, що американські запаси обмежені, і тепер усвідомлюють, що для поповнення запасів до рівня, який дозволить реалізувати певні військові плани, знадобиться час. У цьому сенсі, як вважають деякі аналітики, більш затяжний конфлікт з Іраном вигідний Москві та Пекіну", – пише NYT.

Дара Массіко, експертка з питань російських збройних сил із Фонду Карнегі за міжнародний мир, заявила, що Москва почала переглядати свої уявлення про військові запаси США ще до початку війни з Іраном. За її словами, війна в Україні, можливо, показала російським військовим планувальникам, що Сполучені Штати нарощують виробництво зброї повільніше, ніж вони припускали.

"Це неправильний підхід до російської системи, тому що тоді вони починають змінювати своє уявлення про власну міць стосовно НАТО. Це змушує їх робити висновки, яких нам, можливо, не хотілося б бачити", – сказала Массіко.

Дефіцит зброї в США – новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп був розлючений витоком інформації в ЗМІ про скорочення американських запасів зброї, оскільки, на його думку, це послаблює його позиції на переговорах з Іраном.

Він також заявив, що відмовив президенту України Володимиру Зеленському у наданні далекобійних ракет Patriot.

"Нам самим потрібні ракети. Байден передав Україні боєприпасів на 300 млрд доларів. Коли я йшов, наші склади були повні, а тепер ми їх поповнюємо", – заявив Трамп.

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