Ціль Росії №1: The Times розповів, як працює український загін 'глибоких ударів' по РФ

Глибокі удари дронами вглиб Росії стали найважливішою зброєю України.

Глибокі удари України по Росії стали найважливішою зброєю в арсеналі Києва. Маючи менше доступних солдатів, ніж Росія, Україна була змушена швидко адаптуватися. Хоча удари на великі відстані застосовуються у війні з 2023 року, минулого року їх використовували дедалі активніше – і вони ставали дедалі важливішими.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських союзників та союзників по НАТО до більшої підтримки. Нещодавно він заявив, що розширить кампанію глибоких ударів, давши чіткі вказівки знищувати стартові майданчики в Росії, пише The Times.

"Ці дрони тепер є як наступальною, так і оборонною зброєю", – заявив 32-річний сержант із позивним "Нік" під час однієї з таких операцій глибоких ударів, за якою спостерігав військовий кореспондент Домінік Хаушильд. Якщо вони можуть вражати ракетні пускові установки в Росії, вони можуть зупинити зброю ще до того, як знадобляться перехоплювачі.

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Командир підрозділу, 36-річний лейтенант із позивним "Кот", оглянув свою невелику команду, що складалася приблизно з дюжини людей. Хоча погода була ідеальною для нічного запуску – яскраве, ясне небо з легким вітерцем, щоб підняти дрон, – у Кота було про що подумати. Російські ракети знищили кілька команд далекобійних дронів в інших підрозділах після того, як їхні позиції були розкриті розвідувальними дронами або технологіями на кшталт підміни сигналу мобільного телефону, пишуть ЗМІ.

Успіх глибинних ударів по Росії

Недавні удари по анексованому півострову, який був захоплений окупантами у 2014 році, були настільки ефективними, що планові відключення електроенергії стали для мешканців звичною справою. Минулого місяця регіональна адміністрація була змушена призупинити продаж бензину всім, крім екстрених служб.

Сили безпілотних систем України – рід військ, створений у 2024 році, щоб зосередитися виключно на війні дронів, складаються з 13 окремих бойових підрозділів, одним із яких є 413-й полк під назвою "Рейд".

Але глибокі удари – це міждисциплінарна операція, в якій також беруть участь армія, СБУ, Служба безпеки України та ГУР. "Одні підрозділи здійснюють основну атаку, а інші виступають приманкою, але жоден підрозділ не важливіший за інший", – заявив один із командирів полку з позивним "Шульц".

Хоча Шульц пишається тим, чого досягли він і його команда, він визнає, що цього все ще недостатньо. "Глибокі удари суттєво змінили ситуацію у військовому плані, але тим часом ми програємо балістичну битву, – заявив він. – Нам потрібно більше засобів ППО, і нам потрібен доступ до супутників Starlink над звичайною російською територією". Starlink, що належить SpaceX Ілона Маска, блокує доступ до інтернету за межами української та окупованої території, йдеться в матеріалі.

Інші новини про удари по Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що в Геленджику знищено позицію С-400, з якої 8 серпня наносили удари по Україні. Також було знищено ЗРК "ТОР" та багато іншого тієї ночі.

Крім того, ми також розповідали про те, що дрони вразили склад Wildberries в Єкатеринбурзі за 2000 км від кордону. Пізніше в мережі з'явилися відео, на яких, імовірно, дрон "Лютий" атакує склад Wildberries.

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