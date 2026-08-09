Історія про те, що 'поляки не дають Україні МіГи' - неправда: посол роз’яснив ситуацію

Україні потрібна апаратура, що вимірює стан цих літаків.

Щодо ситуації з передачею Україні польських літаків МіГ-29 вже тривалий час точаться дискусії. Польські чиновники спочатку сказали, що була досягнута домовленість, потім сказали, що Україна відмовилася ділитися дроновими технологіями. Водночас ситуація не настільки проста, як здається на перший погляд, пояснив посол України в Польщі Василь Боднар в коментарі "Суспільному".

Передусім посол зазначив, що Польща ще в 2021 році ухвалила рішення про передачу чотирьох МіГ-29 українській стороні в обмін на передачу частини дронів. Це були літаки, які були виведені з експлуатації, однак це не означає, що їх мали "порізати на металобрухт"

"Виведення з експлуатації" означає, що літаки зняли з реєстрації і передали до Агентства військового майна. І це Агентство військового майна готувало їх до передачі Україні. Оце називається списання з війська до певної інституції, яка їх утримує і потім передає чи проводить із ними інші дії", - пояснив він.

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Водночас українські експерти, що провели оцінку літаків, дійшли висновку, що для того, щоб вони літали в небі України, потрібна дуже суттєва модернізація, на яку не було коштів модернізацію зараз немає коштів. Тому тривала робота щодо пошуку цих грошей.

Водночас, зауважив посол, існує технічне питання.

"У Польщі на службі перебувають ще десять літаків цього типу. Щоб передати ці чотири, ми просимо відповідну апаратуру, яка вимірює їхній стан. Польська сторона каже, що вона не може передати цю апаратуру, допоки ті десять літаків ще на обслуговуванні, бо ця апаратура їм потрібна", - пояснив він.

Тому це загалом комплекс проблем і питань, наголосив Боднар.

"Це непроста історія, що "поляки не дають МіГи". Це неправда. І я закликаю і коментаторів, і великих знавців Польщі не перекручувати, а звертатись до нас, і ми офіційно прокомунікуємо, в чому суть проблеми", - додав він.

Також є домовленість, що Україна готова розглядати рішення про передачу Польщі дронів в обмін на літаки, як тільки буде завершено оцінку і реальність проведення цього обміну чи цієї передачі.

"Тому що ми також зацікавлені, щоб Польща була в оборонному плані сильною… Якщо, не дай Бог, щось стається з Польщею, через що постачати озброєння до України? Це перше питання. Куди подінуться громадяни України, як вони поїдуть за кордон"… Тут треба прораховувати ризики й розуміти, що Польща сьогодні – це критично важливий стратегічний партнер. І ми тут взаємозалежні, бо українські технології й досвід можуть суттєво збільшити оборонний потенціал Польщі. А польська логістика й деякі інші речі вкрай важливі для того, щоб Україна могла успішно продовжувати боротьбу проти російського агресора", - додав він.

Польські МіГи для України - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Глава Міністерства оборони Польщі Косиняк-Камиш пояснив, що Україна не отримає обіцяні МіГи-29, оскільки Варшава не отримала від Києва дрони.

Делегація України після огляду польських винищувачів МіГ-29 дійшла висновку, що їхній технічний стан настільки поганий, що вони приймуть їх за умови, що Польща модернізує ці літаки за власний рахунок.

У відповідь на це у Міністерстві оборони Польщі заявили, що у Європі є великий інтерес до винищувачів МіГ-29, купити які відмовилася українська сторона.

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