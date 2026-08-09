Росія готує масштабні удари по Києву напередодні 24 серпня: в ISW розкрили цілі ворога

Росія хоче завдати максимальної шкоди енергетиці напередодні Дня незалежності.

Росія планує розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі Києва напередодні Дня незалежності України 24 серпня. Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, Росія може задіяти свій стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди.

Як нагадують аналітики, в минулому році Росія розпочала свою кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України на початку вересня 2025 року. А от удари в цьому році Росія може розпочати в серпні, щоб скористатися триваючим дефіцитом засобів перехоплення балістичних ракет в Україні.

Як підкреслюють аналітики, російські удари балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі Києва завдадуть значної шкоди. Вони підірвуть зусилля України щодо відновлення та зміцнення енергетичних об’єктів, пошкоджених Росією минулої зими.

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"Росія може прагнути розпочати свої удари по енергетичній інфраструктурі раніше, ніж передбачалося, у 2026 році, щоб перешкодити цьому відновленню, – зазначають в ISW.

"Росія завдаватиме ударів по українській енергетичній інфраструктурі цієї зими, які, ймовірно, будуть більш руйнівними після того, як Росія перешкодить українським зусиллям щодо зміцнення своїх об’єктів у серпні", – підкреслюється в аналізі.

Також в ISW наголошують, що майбутні удари по енергетичній інфраструктурі можуть змусити Росію знизити інтенсивність або припинити інші ударні кампанії – по АЗС, портах і логістиці.

"Однак Росія в основному використовувала безпілотники типу "Герань" для нанесення ударів по портовій інфраструктурі, тому може продовжувати такі удари безпілотниками, одночасно використовуючи балістичні ракети для ураження енергетичної інфраструктури", – зазначають аналітики.

Удари по Україні – останні новини

Сьогодні Росія масовано атакувала Одеську область дронами та ракетами – в обласному центрі немає світла та води, багато мирних жителів поранено.

У результаті ворожих атак в Одеському районі пошкоджено енергетичні об’єкти – без світла залишилися споживачі та критична інфраструктура в Приморському, Хаджібейському та Пересипському районах Одеси. У зв’язку з нічним нападом на Одесу рух електротранспорту тимчасово призупинено.

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