Тимошенко привітала з 8 Березня - «користуючись нагодою»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у великому залі засідань уряду провела зустріч з колективом Секретаріату Кабінету міністрів, в ході якої подякувала його співробітникам за продуктивну роботу впродовж понад двох років, і попрощалася.

Про це УНІАН повідомили співробітники Секретаріату Кабміну, які брали участь у зустрічі.

Ю.ТИМОШЕНКО попросила їх «пильно» працювати з новим складом Кабінету міністрів.

Також, користуючись нагодою, Ю.ТИМОШЕНКО привітала жіночу частину колективу Секретаріату Кабміну зі святом 8 Березня, що наближається.