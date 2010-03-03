Тимошенко привітала з 8 Березня - «користуючись нагодою»
16:27, 03 березня 2010Політика
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Політик подякувала співробітникам
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у великому залі засідань уряду провела зустріч з колективом Секретаріату Кабінету міністрів, в ході якої подякувала його співробітникам за продуктивну роботу впродовж понад двох років, і попрощалася.
Про це УНІАН повідомили співробітники Секретаріату Кабміну, які брали участь у зустрічі.
Ю.ТИМОШЕНКО попросила їх «пильно» працювати з новим складом Кабінету міністрів.
Також, користуючись нагодою, Ю.ТИМОШЕНКО привітала жіночу частину колективу Секретаріату Кабміну зі святом 8 Березня, що наближається.
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