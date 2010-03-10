Юристи БЮТ хочуть посадити Тимошенко в гостьову ложу ВР
11:32, 10 березня 2010Політика
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Вивчають питання
|Андрій КОЖЕМ’ЯКІН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
«Зараз наші юристи вивчають питання, чи можна Ю.ТИМОШЕНКО бути присутньою на засіданнях ВР в гостьовій ложі», - сказав він.
За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, якщо для цього буде потрібно вносити зміни до Регламенту ВР, то БЮТ ініціюватиме такі зміни.
На думку А.КОЖЕМ’ЯКІНА, це буде правильно, якщо Ю.ТИМОШЕНКО братиме участь у пленарних засіданнях ВР.
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