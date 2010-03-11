Томенко: російська мова стала мовою правлячої коаліції

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО відзначає, що російська мова стала мовою правлячої коаліції. Про це йдеться в коментарі М.ТОМЕНКА, переданому УНІАН.

«В Україні сформовано «український» уряд Януковича-Ющенка», - сказав М.ТОМЕНКО, коментуючи затвердження парламентом нового складу Кабінету міністрів України на чолі з Миколою АЗАРОВИМ.

За словами М.ТОМЕНКА, ведучи виборчу кампанію проти Юлії ТИМОШЕНКО, на той час Президент Віктор ЮЩЕНКО постійно акцентував увагу на тому, що ближчим часом в Україні з’явиться український прем’єр-міністр та український уряд. «Сьогодні можемо стверджувати, що завдяки активній участі в президентській виборчій кампанії Віктора ЮЩЕНКА на стороні Віктора ЯНУКОВИЧА такий «український» уряд з’явився», - підсумував він. Першими наслідками цього «українського» уряду, за словами М.ТОМЕНКА, є те, що під час представлення М.АЗАРОВА на посаду прем’єр-міністра, абсолютна більшість членів коаліції перейшла на російську мову.

«Треба вважати, що російська мова стала мовою правлячої коаліції. Аналізуючи склад уряду, можна сказати, що російська мова стане не тільки мовою Адміністрації Президента, про що вже не раз писали експерти, а, очевидно, і мовою новоствореного уряд», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Підсумовуючи, віце-спікер сказав, що «сьогодні, прогнозуючи можливі рішення цього уряду, треба мати на увазі відповідальність всіх тих політиків, які сприяли у появі саме такого уряду».