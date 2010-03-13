Рівненська міськрада просить ЄП скасувати пункт резолюції щодо Бандери

Депутати Рівненської міської ради ухвалили звернення до Європарламенту з проханням скасувати пункт резолюції щодо оцінки діяльності лідера ОУН Степана Бандери і присвоєння йому звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами цього звернення виступили фракції Української народної партії та БЮТ у міськраді. За змістовну основу документа взято ухвалу Івано-Франківської обласної ради щодо згаданого пункту резолюції Європарламенту.

Зокрема, депутати міськради Рівного просять Європарламент скасувати п. 20-й його резолюції щодо ситуації в Україні, де піддається сумніву присвоєння голові Проводу ОУН С.Бандері звання Героя України.

Перед голосуванням у міськраді відбулася дискусія, у ході якої більшість депутатів відзначали важливу роль С.Бандери у національно-визвольному русі України і внесок ОУН у боротьбу за незалежність, а також той факт, що депутати Європарламенту не обізнані з українською історією.

Лунали й інші думки. Зокрема, лідер фракції Партії регіонів у міськраді Олексій ГУБАНОВ назвав звернення дивним. “Ми намагаємося давати якісь вказівки Європарламенту стосовно його рішень. Хіба це не дивно? Степан Бандера не був громадянином незалежної України, він помер задовго до встановлення цієї нагороди. Якщо ми будемо розбиратися, хто і що зробив для України, то можна почати нагороджувати Рюрика чи Володимира Великого”, – сказав представник “регіоналів”.

У підсумку більшість депутатів Рівненської ради підтримали звернення до Європарламенту. Документ планують також надіслати і новообраному Президенту України Віктору Януковичу.

Як повідомляв УНІАН, подібні звернення до Європарламенту вже надіслали депутати Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької обласних рад, Тернопільської міськради.

Довідка УНІАН. 22 січня 2010 року тодішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом присвоїв звання Героя України провіднику ОУН С.Бандері.

25 лютого депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій, серед іншого, засудили рішення В.ЮЩЕНКА присвоїти звання Героя С.Бандері і закликали нового главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА переглянути це рішення.

5 березня В.ЯНУКОВИЧ у ході візиту до Москви пообіцяв до Дня Перемоги скасувати укази В.ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері і Романові Шухевичу звань Героя України.