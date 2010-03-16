Азаров: у квітні половина доходів бюджету піде на борги

Уряд має намір вжити термінових заходів з наведення порядку в системі державних фінансів. Про це прем`єр-міністр Микола Азаров заявив на зустрічі з главою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейра. Також Азаров запевнив, що для проведення міжнародного аудиту використання бюджетних коштів Україна вибере “авторитетні організації з незаперечною репутацією”, повідомляє прес-служба уряду.

За словами прем’єра, Україна два роки жила з величезним дефіцитом державного бюджету і накопичила колосальний зовнішній борг. «Щоб уявити собі масштаби внутрішнього боргу, слід зазначити, що в квітні на його обслуговування необхідно буде виплатити близько 6 млрд. грн., у той час коли обсяг доходів загального фонду Державного бюджету складає близько 12 млрд. грн., - заявив Микола Азаров. – Тобто половина доходів має піти на сплату боргів, а на додачу необхідно сплатити біля 700 мільйонів доларів за російський газ».

Азаров запевнив главу представництва ЄС, що пріоритетами для уряду є проведення реформ в судовій системі, економіці, соціальній сфері, галузі охорони здоров`я, адміністративно-територіальні реформи: «Ми проводитимемо ці реформи одночасно борючись з кризою». Та наголосив що боротьба з корупцією стала для уряду першочерговим завданням бо це явище сягнуло розмірів національної проблеми.