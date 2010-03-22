Ющенко попередив Януковича, що відмінити указ про Бандеру не можна

Екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО називає незаконною спробу скасувати його укази про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері та головному командиру УПА Роману Шухевичу звань Герой України.

Про це УНІАН повідомила речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА.

«Останнім часом почастішали спроби штучного розпалювання пристрастей навколо пам’яті цих Героїв. Зчиняється негідна політиків національного рівня метушня, звучать різного роду спекуляції. Все це спрямоване на політизацію питань національної пам’яті і провокує протистояння в суспільстві», – процитувала І.ВАННИКОВА В.ЮЩЕНКА.

За словами В.ЮЩЕНКА, увічнення пам’яті та відзначення на найвищому рівні заслуг борців за незалежність є практикою сучасних цивілізованих держав. «Лише визнання внеску усіх сторін у здобуття незалежності, всебічне вивчення власної історії і відкрита дискусія з гострих питань дозволить суспільству отримати імунітет від спроб накинути нам чуже прочитання нашої історії, а отже – і нашого місця в світі », – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що постійне повернення до питання про нагородження С.Бандери і Р.Шухевича не слугує національним інтересам країни і вельми нагадує спроби реалізувати плани зовнішніх сил щодо дестабілізації ситуації в Україні і збурення громадського протистояння.

В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Спокійна, зважена реакція українського суспільства на нагородження Степана Бандери та Романа Шухевича показує: громадяни давно переросли деяких політиків у розумінні національних інтересів країни і важливості повноцінного відродження національної пам’яті».

Він нагадав, що «при демократії більшість громадян обирає посадових осіб, які керують країною у межах законів і при повазі до прав меншості. Відтак нинішньому Президенту варто не підтримувати рішення, які провокують суспільний розбрат, а працювати на єднання українського суспільства».

«Окрім усього іншого, рішення про нагородження не підлягають відкликанню. Доки своє слово у цьому питанні не скаже Конституційний Суд України, будь-які подібні спроби будуть незаконними», – резюмував В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня на спільній з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції в Кремлі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв до Дня Перемоги відмінити укази про присвоєння С.Бандері і Р.Шухевичу звань Героя України.

«Що стосується указів ЮЩЕНКА – вони дуже резонансні. Звичайно, ці укази не сприймаються ні в Європі, ні в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він нагадав, що Європарламент не випадково звернувся до нового керівництва України щодо відміни указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України С.Бандері.

«Є процес правовим і політичний - і Україна його проходить. І це рішення буде прийняте до Дня Перемоги», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

17 березня заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що В.ЯНУКОВИЧ не заявляв про намір до Дня Перемоги відмінити указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України.