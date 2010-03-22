Соболєв: симбіоз олігархів і комуністів - подвійний захист від реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не має політичної волі до економічних та соціальних реформ, а реформаторський потенціал його “комуно-олігархічної більшості” навіть нульовим назвати було б великим перебільшенням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, так глава опозиційного парламентського уряду Сергій СОБОЛЄВ прокоментував перше засідання Комітету з економічних реформ, яке пройшло сьогодні під головуванням В.ЯНУКОВИЧА.

«Екзотичний симбіоз олігархів та комуністів, - зазначив С.СОБОЛЄВ, - створює систему подвійного захисту від будь-яких реформ. Справжні економічні реформи європейського зразка підірвали би ключові принципи ведення бізнесу та осушили б джерела надприбутків української олігархії, ставлеником якої є ЯНУКОВИЧ і яка окупувала всі ключові висоти в так званому уряді АЗАРОВА. А слова «комуністи» і «реформатори» - це взагалі антоніми, принаймні в українській мові. Розмови про реформи - це для МВФ, від якого ЯНУКОВИЧ та АЗАРОВ планують отримати 5 мільярдів».

«Наш уряд був урядом меншості, не мав повноцінної влади, блокувався Президентом ЮЩЕНКОМ та, до того ж, діяв в умовах колосального негативного впливу на Україну ззовні, де вирувала світова криза, - сказав С.СОБОЛЄВ. – У нас була воля до реформ, але не було влади. У ЯНУКОВИЧА ж – все навпаки».