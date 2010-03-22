Янукович про Росію, газ, кордон, футбол і атомні станції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ підготовку візиту Президента Росії в Україну і свого візиту до США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Говорячи про майбутній візит Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності підготовки до підписання низки двосторонніх угод.

Серед пріоритетних він назвав, насамперед, нову угоду щодо ціни на газ.

Серед інших питань, які потребують врегулювання в ході візиту Президента Росії, - демаркація кордону між двома державами, співпраця у сфері літакобудування, атомній енергетиці, залучення російських інвестицій (передусім, у рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року), а також торговельно-економічна співпраця.

Що стосується співробітництва в сфері атомної енергетики, глава держави наголосив на необхідності збудувати в Україні три нових атомних блоки.

«У нас є практика робити це спільно. І спільно ми можемо майже стовідсотково забезпечити усім необхідним обладнанням будівництво цих блоків», - підкреслив Президент України.

Щодо візиту Президента України до Сполучених Штатів, В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання в доцільності своєї участі у розгляді питань ядерної безпеки на міжнародному рівні.

К.ГРИЩЕНКО також поінформував главу держави стосовно виконання його доручень з підготовки пропозицій до законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, а також щодо підвищення ефективності роботи українських торговельно-економічних місій за кордоном.

Міністр поінформував Президента України про результати своєї робочої поїздки до Москви.

Він також констатував, що у Москві нині надають дуже великого значення зміні атмосфери у відносинах між двома державами.