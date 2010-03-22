Янукович про Росію, газ, кордон, футбол і атомні станції
Готується до візиту Медведєва
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ підготовку візиту Президента Росії в Україну і свого візиту до США.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Говорячи про майбутній візит Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності підготовки до підписання низки двосторонніх угод.
Серед пріоритетних він назвав, насамперед, нову угоду щодо ціни на газ.
Серед інших питань, які потребують врегулювання в ході візиту Президента Росії, - демаркація кордону між двома державами, співпраця у сфері літакобудування, атомній енергетиці, залучення російських інвестицій (передусім, у рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року), а також торговельно-економічна співпраця.
Що стосується співробітництва в сфері атомної енергетики, глава держави наголосив на необхідності збудувати в Україні три нових атомних блоки.
«У нас є практика робити це спільно. І спільно ми можемо майже стовідсотково забезпечити усім необхідним обладнанням будівництво цих блоків», - підкреслив Президент України.
Щодо візиту Президента України до Сполучених Штатів, В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання в доцільності своєї участі у розгляді питань ядерної безпеки на міжнародному рівні.
К.ГРИЩЕНКО також поінформував главу держави стосовно виконання його доручень з підготовки пропозицій до законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, а також щодо підвищення ефективності роботи українських торговельно-економічних місій за кордоном.
Міністр поінформував Президента України про результати своєї робочої поїздки до Москви.
Він також констатував, що у Москві нині надають дуже великого значення зміні атмосфери у відносинах між двома державами.