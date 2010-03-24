Азаров заспокоює, що трубу ні під яким соусом не віддасть

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН завтра у Москві розглядатимуть питання корегування газових угод.

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час представлення голови ДПА, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

За його словами, необгрунтовано високі ціни на газ для України створюють великі проблеми для економіки нашої держави. Саме тому, зокрема, це питання буде на першому місці під час зустріч прем’єрів України і Росії, яка відбудеться 25 березня у Москві. "Ми розраховуємо на те, що взаємовигідний проект угоди буде розроблений, і ми спільно його реалізовуватимемо. Ми, безумовно, повинні знайти компромісне рішення, яке зробило б можливим розвиток української економіки", - відзначив прем’єр-міністр України.

М.АЗАРОВ знову назвав спекуляцією розмови про відчуження української газотранспортної системи: "Я можу вас заспокоїти: ні про яке відчуження, ні під яким "соусом" не йдеться. Абсолютно". За його словами, зараз мова може бути виключно про модернізацію вітчизняної ГТС.

Глава уряду також відзначив, що на зустрічі з прем`єр-міністром Росії розглядатиметься дуже широкий спектр питань: "Наші переговори в Москві, звичайно, матимуть дуже багато складових. Це не тільки газові питання, але і широкий спектр наших відносин".