Кріль хоче, щоб Азаров не наступав на граблі Тимошенко

Голова партії “Єдиний центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ закликає уряд виробити нові чіткі правила приватизації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Головне завдання уряду АЗАРОВА при проведенні приватизації – уникнути помилок своїх попередників. І уряд ТИМОШЕНКО, і уряд ЯНУКОВИЧА підходили до приватизації стихійно, лише як до одного з швидких варіантів наповнення державного бюджету. Будь-який поспіх у приватизаційних процесах може лише шкодити», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи приватизаційні плани нової влади.

На думку політика, потрібно встановити правила, за якими продавати майно. «Якщо уряд хоче отримати максимальну ціну, то продаж повинен відбуватися за чітко визначеним сценарієм. Перш за все, необхідно прийняти закон про державну програму приватизації на 2010 рік, який стане головним орієнтиром для потенційних інвесторів. По-друге, потрібно ухвалити державний бюджет, в якому чітко зазначити заплановані обсяги надходжень від приватизації та сфери використання виручених коштів. Така послідовність кроків стане гарантією успішності приватизаційних конкурсів та убезпечить одержані гроші від банального проїдання», - наголосив народний депутат.

І.КРІЛЬ констатував, що до цього часу можна на пальцях однієї руки перелічити кількість державних об’єктів, які були приватизовані за прозорою процедурою та з максимальним зиском для держави. «Корупційна практика виписування приватизаційних умов під своїх покупців має відійти в минуле. Такі дії не лише шкодять інвестиційному іміджу держави, занижують вартість майна, але й не дозволяють прийти на підприємство ефективним власникам, що зацікавлені в його подальшій успішній роботі», - впевнений політик.

Ще більш важливим питанням, на думку голови “Єдиного центру”, є напрямок використання отриманих коштів. «Приватизація може відбуватися або для того, щоб залатати чергову дірку в бюджеті, або щоб отримати кошти, які можна використати як державні інвестиції. Перше ми вже проходили - до цього часу невідома доля 22 млрд. гривень, отриманих від приватизації «Криворіжсталі». Тому мало продати за гарної ціни – потрібно мати розум правильно розпорядитися цими коштами», - наголосив І.КРІЛЬ.