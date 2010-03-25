Азаров знає всі проблеми російського бізнесу в Україні

Українська влада не робитиме «недружні дії» стосовно російських компаній, що працюють на ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«Той політичний курс,... при якому можливі недружні дії української влади щодо російських компаній,... мені здається, назавжди пішов з України», - заявив М. АЗАРОВ.

Своєю чергою В. ПУТІН зазначив, що М. АЗАРОВ знає всі проблеми, з якими стикається російський бізнес в Україні, і запевнив його в тому, що український уряд ще раз проаналізує всі проблемні точки, і зробить все можливе, щоб усі спірні питання були вирішені справедливо.