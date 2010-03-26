Прогноз від Литвина: на вівторок у коаліції буде десь 240 нардепів

Наступного тижня коаліція у Верховній Раді України зросте до 240 народних депутатів. Такий прогноз зробив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За його словами, “до вівторка, за моїми прогнозами, буде десь 240” народних депутатів України (сьогодні до коаліції входить 235 - УНІАН). При цьому він додав: “Ну що в цьому поганого?”

В.ЛИТВИН вважає, що розмови щодо конституційності створення коаліції “це намагання відволікти увагу людей від того економічного стану, в який завели країну, це намагання відволікти увагу людей від відповідальності тих, хто у виконавчій владі відповідав за економічні та соціальні процеси”. “В черговий раз дати їм (людям - УНІАН) видовища замість хліба”, - вважає він.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні, коли “нарешті з’явилася можливість спокійно працювати - коли Президент, голова ВР, прем’єр-міністр розмовляють, дискутують, узгоджують позиції, коли мають можливість прийняти бюджет країни, - це називається антидемократичним, порушенням Конституції”. “Я розумію, що є сумнів, але давайте дамо можливість Конституційному Суду України підтвердити, або спростувати ці сумніви”, - зазначив В.ЛИТВИН.

Він допускає, що коаліція незаконна, але при цьому зазначає, що нічого іншого політичними силами не пропонується. За його словами, у відповідь кажуть, мовляв, “ми нічого не будемо робити, ми демонструємо моральну чистоту свої рядів”. “Я вже стомився слухати, що все не так, а треба показати приклад як потрібно зробити так. Кращих рішень не бачу”, - додав він. Голова ВР наголосив, що “на вибори йти дострокові не хочуть, працювати не хочуть, а критикувати - будь ласка”. За його словами, в такій ситуації тим, хто критикує було б доцільно скласти депутатські повноваження і “це принаймні буде мужній крок”.

В.ЛИТВИН зазначив, що отримує “десятки листів щодня зі справедливим обуренням людей про те, що вони бачать ситих, вгодованих, самовдоволених людей, які абсолютно ні за що не хочуть голосувати і деяким з них навіть ліньки натиснути кнопки”.

Голова ВР вважає, що сьогодні не мають права бути в опозиції люди, “які порозвалювали все, що можна розвалити, а тепер вони розказують і повчають нас як потрібно жити”. “Правда, люди закохуються... То, будь ласка, будемо жити так як ми зараз живемо - переважно в хлівах, а не в нормальних світлих оселях”, - сказав В.ЛИТВИН.