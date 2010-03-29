Тимошенко розуміє, яке рішення КС потрібне Януковичу перед візитом у США

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Партію регіонів у тиску на Конституційний Суд з вимогою ухвалення рішення, що засвідчує конституційність утворення нової коаліції.

Про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, команда Президента вимагає ухвалити відповідне рішення від КС до 11 квітня, оскільки саме в цей час Президент має поїхати до Сполучених Штатів і прозвітувати, що коаліція діє згідно з законом. «Але, по суті, у Конституційного Суду вимагають ухвалити неконституційне рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

11 березня у парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина та окремі народні депутати, загалом - 235 осіб.

Того ж дня, 11 березня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 61 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861–VI, в редакції Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 9 березня 2010 року № 1952–VI.