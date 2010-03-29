Новий голова ВРЮ вважає, що судді вже аж занадто недоторканні

Голова Вищої Ради Юстиції України Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО вважає, що суддям треба частково обмежити недоторканність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я думаю, що недоторканність для суддів повинна бути частково відмінена», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО, пояснивши, що недоторканність судді повинна бути на час відправлення ним правосуддя, «а не те, що суддя не може притягатися до кримінальної відповідальності, його житло є недоторканним і таке інше».