Новий голова ВРЮ вважає, що судді вже аж занадто недоторканні
15:32, 29 березня 2010Політика
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Колесніченко пояснив ініціативу
Голова Вищої Ради Юстиції України Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО вважає, що суддям треба частково обмежити недоторканність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Я думаю, що недоторканність для суддів повинна бути частково відмінена», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО, пояснивши, що недоторканність судді повинна бути на час відправлення ним правосуддя, «а не те, що суддя не може притягатися до кримінальної відповідальності, його житло є недоторканним і таке інше».
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