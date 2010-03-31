Азаров сказав, коли проект бюджету-2010 має бути у ВР

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ доопрацювати в проекті Державного бюджету на 2010 рік питання фінансування компенсації ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення М.АЗАРОВ зробив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Міністерство фінансів, персонально Федір ЯРОШЕНКО, разом з міністерствами та відомствами повинне доопрацювати питання, які до цього часу неузгоджені, - це стосується, перш за все, обсягу коштів, передбачених для компенсації ПДВ та інвестиційних проектів», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду додав, що Кабінет міністрів планує внести на розгляд ВР проект Державного бюджету через тиждень.

«Зараз можна констатувати, що основні проблеми проекту бюджету уряд вирішив», - підкреслив він.