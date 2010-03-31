Лідер парламентських регіоналів побачив розгубленість у лавах БЮТ

Ініціатива БЮТ з відставки Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра України свідчить, що в цій політичній силі сьогодні - «розгубленість».

Про це заявив в інтерв`ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив: «я не можу коментувати те, що відбувається сьогодні в БЮТ, але мені здається, що це - просто розгубленість».

«Я не бачу жодної логіки в цих діях», - додав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, «якщо це запускається система якась, то вона безглузда, а якщо це якісь люди зводять особисті рахунки з СЕМИНОЖЕНКОМ, то це ще гірше».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від фракції БЮТ Ольга БОДНАР внесла на розгляд ВР проект постанови про відставку В.СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра України.