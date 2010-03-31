У Ющенка розраховують на свідчення Сівковича у справі про отруєння

Віце-прем’єр міністр України Володимир СІВКОВИЧ зобов’язаний допомогти слідству у кримінальній справі про отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Так прокоментувала УНІАН речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомлення про виклик В.СІВКОВИЧА на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

«Позитивним є той факт, що Володимир СІВКОВИЧ нарешті дав згоду співпрацювати зі слідством у справі отруєння В.ЮЩЕНКА. Однак, Володимир СІВКОВИЧ має нарешті повідомити Генеральній прокуратурі те, що йому справді відомо у справі про отруєння Президента» - зауважила вона.

І.ВАННИКОВА нагадала, що В.СІВКОВИЧ і в нинішньому складі парламенту, і у 2004 році очолював парламентські комісії з розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА. Однак ці комісії використовувалися здебільшого “як майданчик для поширення наклепів і неправдивої інформації”, заявила речник В.ЮЩЕНКА. При цьому, за її словами, В.СІВКОВИЧ ігнорував виклики до Генеральної прокуратури, прикриваючись статусом народного депутата України. Нині, позбавлений депутатського імунітету, він має з’явитися до Головного слідчого управління Генпрокуратури, наголосила І.ВАННИКОВА.

Вона висловила сподівання, що “пан СІВКОВИЧ, як законослухняний громадянин, зробить усе можливе для допомоги слідству дійсно встановити істину у розкритті всіх обставин замаху на життя і здоров’я Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомила сьогодні зранку "Українська правда" з посиланням на свої джерела, В.СІВКОВИЧА викликають 31 березня на 15.00 до Головного слідчого управління Генпрокуратури на вулиці Борисоглібській.

За словами джерел видання, повістка В.СІВКОВИЧУ була направлена за місцем роботи до Кабінету міністрів.

Довідка УНІАН. Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.