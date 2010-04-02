Політологи: ми отримали президентську республіку

Швидкість, з якою відбувається заміна керівництва в домінуючих гілках влади в Україні на представників Партії регіонів і наближених до них, свідчить про те, що країна поступово переходить від парламентсько-президентської форми правління до президентської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявили директор соціальної служби "Український барометр", політолог Віктор НЕБОЖЕНКО і науковий директор Школи політичної аналітики при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» Олексій ГАРАНЬ.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, швидкість, з якою відбуваються кадрові заміни в органах влади, свідчить про те, що "ми одержали зміну політичного дизайну України: ми одержали президентську республіку".

О.ГАРАНЬ також вважає, що Україна, "де-факто, повертається до президентської республіки".

При цьому він зазначив, що за таких обставин існує ряд ризиків для нинішньої влади, зокрема, в самій Партії регіонів.

"Думаю, рано чи пізно будуть спроби спротиву, якщо буде сконцентрована влада в одних руках. І цей спротив буде як з боку опозиції, так і всередині самої Партії регіонів", - сказав О.ГАРАНЬ.