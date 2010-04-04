Тимошенко нагадала про перемогу добра над злом, світла над темрявою

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО привітала співгромадян зі святом Великодня.

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, “з весною до нас прийшло свято свят - Воскресіння Христове. Свято оновлення і надії. Свято перемоги добра над злом, життя над смертю, свободи над рабством. Та й уся історія людства - це ланцюг перемог добра над злом, світла над темрявою. Тому хочу, щоб, незалежно від життєвих обставин, в наших серцях не було місця відчаю та зневірі, суму та розчаруванню”.

“Ми міцністю свого духа повинні довести, що Любов, Віра, Надія є сильнішими за прагнення до наживи та страх. Усе зле та лукаве мине, розвіється. Я переконана в цьому. Так, як кожен із нас твердо знає, що після зими приходить весна, а після Голгофи – Воскресіння”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, “особливо міцною наша віра стає в час, коли Україною від Києва до Сімферополя, від Донецька до Львова лунають великодні дзвони. Вони сповіщають, що у світі здійснилося незбагненне, сталося те, у що багато хто не вірив - Господь воскрес із мертвих, правда перемогла”.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила: “У ці дні я молюся за те, щоб Бог благословив Україну, всіх людей, наші родини, друзів та близьких. Щоб дав нам сил і наснаги. Зміцнив віру в те, що Україна буде непереможною, а кожен з вас – щасливим! Нехай Господь допоможе нам у наших справах, допоможе подолати зло і неправду”.

Вона побажала “кожному зустріти це свято в мирі та добрі. У колі рідних і близьких людей. Родинне тепло і затишок нехай панують у вашій домівці. Христос воскрес! Воістину воскрес!”.