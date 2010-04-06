Ющенко побачив, що Янукович затіяв цинічну провокацію

Колишній Президент, лідер “Нашої України” Віктор ЮЩЕНКО вважає, що рішення Донецького окружного адміністративного суду про неправомірність присвоєння звання Героя України лідеру ОУН Степану Бандері засвідчило курс нинішньої влади на посилення протистояння в суспільстві.

Про це йдеться у заяві В.ЮЩЕНКА, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

За його словами, для поглиблення протистояння вже давно використовуються питання мови, церкви, історії. “Тепер до них додалося ще й протиставлення одних героїв іншим”, - додав В.ЮЩЕНКО.

Як підкреслив екс-президент, такі провокаційні технології є особливо цинічними і небезпечними саме напередодні святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. На його переконання, “виключно розколу, а не об`єднанню суспільства служить тиражування імперських штампів, що за фальшивою парадністю приховують справжній героїзм, складність і трагічність української долі в ХХ столітті”.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголошує, що для мільйонів громадян України С.Бандера був і залишається національним героєм – лідером боротьби за незалежність, що розгорнулася в ході Другої світової війни і спиралася на широку народну підтримку у багатьох регіонах України.

“Цьому народному визнанню не змогли перешкодити десятиліття репресій і зусиль радянської пропаганди. Розкриття архівів, робота істориків допомагає все ширшим колам суспільства зрозуміти роль цієї особистості - Степан Бандера увійшов до першої трійки всенародного рейтингу «Великі українці». Приниженням національних почуттів багатьох українців є заперечення ролі визвольної боротьби 40-50-х років у здобутті Україною незалежності”, - підкреслюється в заяві.

Між тим влада, на думку В.ЮЩЕНКА, не в змозі спростувати правду про цю боротьбу, тому намагається заховатися за судовим рішенням.

“Переконаний, що прийняте за формальними ознаками рішення з політичного по своїй суті питання лише в черговий раз демонструє проблемність українського правосуддя. Маємо ще один приклад залучення судової системи до політичної боротьби”, - заявив екс-глава держави.

Водночас він впевнений, що жодна юридична казуїстика не може ввести в оману суспільство і не зніме з нинішньої влади відповідальності за вчинення такого кроку. “Це рішення було заздалегідь запрограмоване зобов`язаннями, взятими у Москві її керівниками”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що обов`язок глави держави - зміцнювати повагу до Української державності і героїв боротьби за неї, згуртовувати суспільство навколо національних інтересів, незважаючи на поточні політичні розрахунки чи амбіції сусідів.

У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО закликав Президента В.ЯНУКОВИЧА усвідомити свою відповідальність і вжити всіх передбачених законодавством можливостей для запобігання перегляду рішень про вшанування українських героїв.

Також екс-президент звернувся до всіх націонал-демократичних політичних сил, до всіх патріотів України із закликом зайняти активну публічну позицію на захист національної гідності, нашої справжньої історії і всіх героїв, які боролися за вільну, соборну і незалежну Українську державу. “Ми повинні пліч-о-пліч протистояти спробам дискредитації визвольної боротьби, консолідуватися навколо цінностей демократичної європейської України”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН. 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.