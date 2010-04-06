Експерт пояснює, навіщо Януковичу колишній юрист БЮТ

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що Андрія ПОРТНОВА призначено на посаду заступника глави Адміністрації Президента з метою “вмонтування судів у президентську вертикаль”.

Про це В.КАРАСЬОВ сказав у коментарі УНІАН.

За словами експерта, це призначення не варто вважати дивним. За його словами, А.ПОРТНОВ і його група депутатів були у БЮТ “інородним сегментом”, “не ідеологічним, а суто юридичним професійним і цинічним угрупуванням”.

Як сказав В.КАРАСЬОВ, для А.ПОРТНОВА та його колег ідеологія не має значення, і тому чим активніше позиція БЮТ ставала опозиційною, тим незрозумілішим ставало їхнє перебування у цьому блоці.

Політолог зауважив, що А.ПОРТНОВ є саме тим професіоналом у юридичній сфері, який потрібен новому Президенту. Він пояснив, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ зараз прагне “вмонтувати суди в президентську вертикаль влади”. За словами В.КАРАСЬОВА, для цієї роботи А.ПОРТНОВ підходить найкращим чином.

Також експерт зазначив, що це призначення продемонструвало, що відтепер нинішній міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ не є одноособовим менеджером судової реформи.

“ЯНУКОВИЧ вибудував свій юридичний трикутник: ЛУКАШ–ПОРТНОВ–ЛАВРИНОВИЧ”, – сказав В.КАРАСЬОВ і додав, що, вочевидь, призначення А.ПОРТНОВА не обійшлося без “руки ЛЬОВОЧКІНА”. Політолог нагадав, що окрім Сергія ЛЬОВОЧКІНА саме О.ЛАВРИНОВИЧ був другим і єдиним претендентом на посаду глави Адміністрації Президента.