У Януковича пояснили, чим "завинили" комітети та комісії Ющенка

Скорочення Президентом України кількості консультативно-дорадчих органів є корисним як з точки зору економії значних бюджетних коштів, так і для уникнення дублювання функцій Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив заступник глави Адміністрації Президента, керівник Головного управління документального забезпечення АП Олег РАФАЛЬСЬКИЙ.

Він нагадав, що минулого тижня указами Віктора ЯНУКОВИЧА було ліквідовано 32 консультативно-дорадчих органи, в результаті чого вивільнилося понад 110 посад державних службовців. «Ліквідовані структури втратили свою актуальність і не відповідали політиці, від самого початку проголошеній Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», – резюмував О.РАФАЛЬСЬКИЙ.