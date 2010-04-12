Українська діаспора США шкодує, що Янукович не знайшов для неї часу

Український конгресовий комітет Америки (УККА) висловив жаль з приводу того, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час візиту до Вашингтона не знайшов часу зустрітися з представниками цієї найбільшої організації української діаспори.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» сказала президент УККА Тамара ҐАЛО.

За її словами, організація заздалегідь надіслала офіційне прохання про зустріч із українським лідером, який бере участь у Саміті з питань ядерної безпеки, але не отримала жодної відповіді чи пояснення.

«Адміністрація Президента говорить, що буде зустріч з громадою, але я можу сказати, що це не зовсім правда. Як нам відомо, Президент України має покласти квіти до пам’ятника Шевченку у Вашингтоні. Ми це цінуємо. Але вибачте, на нашу думку, це не є зустріч із громадою, і це не дасть нам можливості обговорити важливі справи, які нас дійсно турбують», – сказала Т.ҐАЛО.

Український конгресовий комітет Америки оприлюднив відкритого листа до Президента України, в якому закликає В.ЯНУКОВИЧА відновити розділ про Голодомор на офіційному сайті Президента.

У відкритому листі також міститься заклик до всіх українських посадовців, включно з Президентом, використовувати лише українську мову при виконані службових обов’язків.

Крім цього, американські українці закликають В.ЯНУКОВИЧА проводити економічні і правові реформи та викорінити корупцію в Україні.

УККА також рекомендує відмовити Росії у продовженні оренди її Чорноморським флотом баз у Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, 11-14 квітня Президент України перебуває у США з робочим візитом, він бере участь у Саміті з питань ядерної безпеки на запрошення Президента США.

***УККА був створений 1940 року. За даними організації, вона представляє інтереси 1,5 млн. американців українського походження і численних громадян України, які нині живуть у США.