Литвин хоче почути від Азарова, хто витримає таку ціну на газ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує заслухати уряд щодо оцінки загальної економічної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні погоджувальної ради.

Він наголосив: «Давайте всі разом будемо тиснути на уряд по бюджету».

У той же час додав, що необхідно було б заслухати уряд з оцінкою економічної ситуації в Україні. Він вважає, що це потрібно для того, «щоб ми один одного не лякали».

Він наголосив: «Шановні колеги – газ по 330, який буде отримувати людина, під чотириста доларів, це підйомна ціна чи непідйомна?».

При цьому голова ВР додав, що також необхідно відповісти на запитання, чи є «підйомною ціна» для українських громадян на газ, яка буде підвищена в другому кварталі відповідно до попередніх домовленостей між урядами України та Росії.

Голова ВР підкреслив, що необхідно відповісти на запитання: «За рахунок кого будемо вирішувати питання – за рахунок людей?». В.ЛИТВИН додав, що Верховна Рада України повинна «питати з цього уряду так, як ми намагалися питати і не питали з попереднього уряду».