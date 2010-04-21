Балога лякає Тимошенко і Яценюка, що вони перетворяться на уламки

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА вважає, що політичні партії, які не підтримують дії влади, а особливо ті з них, які мають представництво у парламенті та місцевих радах, повинні поступитися власними амбіціями і почати координувати свої зусилля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами В.БАЛОГИ, триваюче зараз змагання за опозиційну першість шкодить і самим силам опозиції, і суспільству, яке поступово втрачатиме політичну альтернативу і механізми контролю за владою.

На його думку, нині значна частина демократичних сил фактично самоусунулася від активної конкуренції владі, а опозиції як єдиного, діяльного й ефективного цілого поки немає.

«Одна політична сила, яка вдягла «опозиційну корону», здебільшого розмінюється на дріб’язкову риторику та створення інформаційного спаму. Інший політичний проект з ознаками опозиційності настільки розмитий і спрямований у таке далеке майбутнє, що не може вважатися серйозною противагою існуючій владі. Тим часом у державі відбуваються правові колізії, завмирають економічні та соціальні реформи, триває деукраїнізація і радянізація гуманітарного простору», – заявив лідер «Єдиного Центру».

В.БАЛОГА зауважив, що для нинішньої влади вельми вигідна опозиція у тому вигляді, який є зараз, оскільки вся її протидія обмежується поодинокими виступами окремих політиків, громадських діячів чи експертів. За його словами, сьогодні більшість із тих, хто проголосив опозиційність, сподіваються, що цей статус автоматично колись поверне їх у владу.

«Тобто вони керуються правилом «солдат спить – служба йде». Однак вже минули часи, коли українці обирали «красивих» героїв та реагували лише на милозвучні промови. Ті політики, які цього досі не усвідомили, дуже швидко перетворяться на уламки політичної історії», – зауважив В.БАЛОГА.

Лідер “Єдиного Центру” наголосив, що сформовану на сьогодні монолітну владу спроможна контролювати тільки така ж міцна опозиція. Перші іспити на здатність непровладних сил до взаємодії вони проходитимуть вже незабаром, під час затвердження програми діяльності уряду та прийняття державного бюджету. «Це – істотний об’єднавчий чинник, насамперед, для фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Депутатам від НУ-НС треба чимшвидше зібратися на засідання, обговорити і оголосити про своє бачення того, як вони діятимуть в опозиції, які конкретні кроки запропонують суспільству в ролі альтернативи владі. Зокрема, фракція має дати спільну оцінку програмним і бюджетним пропозиціям Кабміну. Причому це мають бути не порожнє критиканство, а фахові висновки і зустрічні ініціативи. Саме їх зіставлення з урядовими обіцянками дасть людям розуміння того, куди і як йтиме наша країна», - сказав В.БАЛОГА.