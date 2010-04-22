Яценюк закликає Верховну Раду не торгувати країною та совістю

Лідер політичної партії "Фронт змін" Арсеній ЯЦЕНЮК закликає громадськість та політиків засудить дії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо підписання угоди з Росією про подовження термінів перебування російського Чорноморського флоту на території України.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні А.ЯЦЕНЮКА до українців з приводу домовленостей, підписаних Президентами України та Російської Федерації в Харкові 21 квітня.

"Закликаю Віктора ЯНУКОВИЧА ще раз оцінити стратегічні наслідки підписаних домовленостей. Пане Президенте, не подавайте цю ганебну угоду на ратифікацію до парламенту!", - йдеться у зверненні.

А.ЯЦЕНЮК також закликав депутатів Верховної Ради об`єднатися та не дозволити реалізувати підписану угоду. "Перед спільною загрозою мусимо піднятися над партійними вподобаннями. Адже єдиний інтерес, який має значення, - це національний інтерес, і він не вимірюється орендною платою чи ціною на газ. Не торгуйте країною та совістю!", - зазначив лідер "Фронту змін".

А.ЯЦЕНЮК також запропонував політичним партіям, які не представлені в парламенті, терміново скликати позачергові з’їзди та засудити антидержавні кроки керівництва України.

"Звертаюся до депутатів місцевих рад. Винесіть питання домовленостей щодо Чорноморського флоту на розгляд обласних та міських рад, висловіть позицію своїх громад. Звертаюся до інтелігенції, совісті української нації. Не мовчіть! Кожне ваше слово сьогодні має історичну вагу. Звертаюся до молодих українців. Те, що відбувається зараз, стосується кожного, адже це – наша країна. Не залишайтеся осторонь. Аби висловитися, використовуйте всі легальні засоби: робіть електронні розсилки, створюйте групи в соціальних мережах, організовуйте збори підписів. Не дозвольте владі, яка представляє минуле, вирішити за вас ваше майбутнє", - закликав також А.ЯЦЕНЮК.

Лідер "Фронту змін" переконаний, що домовленості щодо продовження терміну перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації виходять за межі політики чи економіки. "Перед українським народом постає питання: чи ми самі керуємо в своїй країні, чи перетворюємося на провінцію. Стало очевидно: Віктор ЯНУКОВИЧ не скористався шансом стати Президентом всієї України. Замість того, щоби відкласти питання, які розділяють Україну, об’єднати націю для подолання спільних викликів, Президент пішов найлегшим шляхом - здати в довготермінову оренду ділянку території України, а разом із нею - частину суверенітету", - вважає він.

На його думку, через такі дії В.ЯНУКОВИЧА розкол українського суспільства буде поглиблюватися. "До численних поділів додалася нова лінія - лінія боротьби за Україну. Сьогодні вирішується, буде Україна справді самостійною державою чи просто територією з гербом, прапором, кордоном, але без голосу в світовій спільноті", - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.