Могильов жахнувся ситуації в ДАІ: всі беруть і я беру

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє жорстко карати за хабарництво й побори керівників у системі органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на розширеній колегії МВС за участю керівників регіональних управлінь МВС після демонстрації документального фільму, створеного на основі оперативних зйомок співробітників служби внутрішньої безпеки МВС, де зафіксовані факти отримання хабарів співробітниками міліції, торгівля наркотиками, вирішення питань про закриття кримінальних справ за грошові винагороди.

Коментуючи переглянуте, міністр сказав: «Жахливість ситуації полягає в тому, що в міліційному середовищі склалася корпоративна думка що це нормально...». «Кожен виправдовує себе, особливо в ДАІ, всі беруть і я беру», - сказав міністр, відзначивши при цьому, що в останні роки в МВС склався стійкий принцип збору грошей за призначення на посаду, а в ДАІ – «з кожного жезла беруть плату».

У контексті сказаного А.МОГИЛЬОВ запевнив, що «якщо буде збір грошей з особового складу, якщо про це стане відомо, ніхто й дня не протримається (мається на увазі на посаді)».